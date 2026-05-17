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Quito

Bus urbano choca contra un muro en Chillogallo y deja seis heridos

Un bus urbano chocó contra un muro en Chillogallo y dejó seis personas heridas.

Un bus de servicio urbano estuvo a punto de caer a una quebrada, dejando varias personas heridas.

Cuerpo de Bomberos de Quito

Autor

Tamara López

Actualizado:

17 may 2026 - 21:32

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Un siniestro de tránsito se registró la tarde de este sábado en el sector de Chillogallo, al sur de la capital, luego de que un bus de servicio urbano chocara contra un muro y estuviera a punto de caer a una quebrada.

La emergencia fue reportada a las 17:47 mediante la Línea Única para Emergencias ECU 911, en las calles S35C y Oe8F.

Seis personas heridas

Según información preliminar, seis personas resultaron afectadas y recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Cuerpo de Bomberos de Quito.

En la atención también participaron:

  • Ministerio de Salud Pública
  • Agencia Metropolitana de Tránsito
  • ECU 911

Las autoridades realizaron el cierre de la calle Camino a La Rinconada y de la vía S35C en ambos sentidos mientras se desarrollan las labores de emergencia y retiro de la unidad.

Organismos de socorro recomendaron conducir con precaución y tomar rutas alternas en la zona.

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