Aficionados brasileños convierten 'Times Square' en una fiesta previo al debut de Brasil

Brasil pinta de amarillo y verde el corazón de Times Square antes de su debut mundialista

Miles de aficionados brasileños se congregaron este sábado en Times Square, en Nueva York, para apoyar a la selección de Brasil en la antesala de su debut frente a Marruecos en el Mundial 2026.

Vestidos con camisetas amarillas, banderas gigantes y al ritmo de tambores y cánticos, los hinchas transformaron uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos en una verdadera fiesta futbolera.

Videos e imágenes compartidas por medios estadounidenses y brasileños mostraron a decenas de seguidores bailando samba y alentando a la “Canarinha”.

La expectativa por el estreno de Brasil ha generado un gran ambiente entre la comunidad brasileña y los aficionados que viajaron para acompañar a la selección en esta Copa del Mundo organizada en Estados Unidos, México y Canadá.

Brasil debutará ante Marruecos este sábado, en uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista.