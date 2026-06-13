Aficionados brasileños convierten 'Times Square' en una fiesta previo al debut de Brasil
Hinchas brasileños se reunieron en Times Square, en Nueva York, para alentar a Brasil antes de su debut ante Marruecos en el Mundial 2026.
Brasil pinta de amarillo y verde el corazón de Times Square antes de su debut mundialista
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Actualizado:
13 jun 2026 - 14:44
Miles de aficionados brasileños se congregaron este sábado en Times Square, en Nueva York, para apoyar a la selección de Brasil en la antesala de su debut frente a Marruecos en el Mundial 2026.
Vestidos con camisetas amarillas, banderas gigantes y al ritmo de tambores y cánticos, los hinchas transformaron uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos en una verdadera fiesta futbolera.
Videos e imágenes compartidas por medios estadounidenses y brasileños mostraron a decenas de seguidores bailando samba y alentando a la “Canarinha”.
La expectativa por el estreno de Brasil ha generado un gran ambiente entre la comunidad brasileña y los aficionados que viajaron para acompañar a la selección en esta Copa del Mundo organizada en Estados Unidos, México y Canadá.
Brasil debutará ante Marruecos este sábado, en uno de los partidos más esperados de la jornada mundialista.
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