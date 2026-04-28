Cortes de luz en Quito: Sectores afectados en Calderón y Pomasqui este 28 de abril

Moradores de Calderón y sectores aledaños reportaron cortes repentinos de energía eléctrica la tarde de este martes 28 de abril de 2026.

Varias personas en redes sociales reportaron cortes desde las 14:30 en diferentes sectores del norte de Quito, principalmente en la parroquia de Calderón, la más grande de la ciudad.

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) respondió que su personal está trabajando en el sector de Pomasqui "para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible".

Lista de sectores afectados por los cortes de luz en el norte de Quito

Los sectores afectados son:

Calderón

San José de Morán

Marianitas

Av. Cacha

Calle de las Viñas

Calle Progreso y Unión

Av. Geovanni Calles entre Cacha y Montúfar

Calle Vicente Rocafuerte y sus alrededores

¿Por qué hay cortes de energía en la Granda Centeno?

A partir del reporte de la EEQ los usuarios reportaron cortes de energía en otros sectores.

Más temprano la EEQ reportó un corte en los sectores cercanos a la Granda Centeno, en el norte de Quito, por el impacto de una grúa contra una red de medio voltaje.