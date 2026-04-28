Hospital San Lázaro: ¿Cuándo inician los trabajos y qué pasará con este ícono del Centro?

Los trabajos en el lugar tendrán una duración de seis meses

El Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) informó sobre un plan para rescatar el antiguo hospital psiquiátrico San Lázaro, ubicado en el Centro de Quito.

De acuerdo con la información, la intervención contempla un mantenimiento especializado preventivo y correctivo de los claustros y la capilla del lugar.

El objetivo es habilitar los espacios para el uso público. Las autoridades indicaron que la intervención bordea los USD 6,5 millones.

Los trabajos tendrán una duración de seis meses

“Los trabajos están planificados para ejecutarse en seis meses y comenzarán en aproximadamente 15 días”, indicó el director del IMP, Milton Chávez.

El proyecto de rehabilitación responde al deterioro que presenta el inmueble en varios de sus espacios.

La capilla, por ejemplo, será convertida en un auditorio destinado a actividades institucionales, culturales y comunitarias.

“Estos espacios no son intocables. Deben servir a la ciudad. La gente tiene que vivirlos y reconocer su valor”, comentó Chávez.