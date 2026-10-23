Inamhi prevé lluvias, tormentas y posible caída de granizo para la tarde de este viernes en Quito

Usuarios de redes sociales reportaron una granizada en el centro norte de Quito este jueves 22 de octubre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió sus pronósticos del tiempo para la provincia de Pichincha correspondiente a este viernes 23 de octubre de 2026.

Las autoridades advierten sobre la presencia de lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de granizo durante la tarde en Quito.

Condiciones previstas para Quito

Durante la mañana, la capital registrará un cielo de poco nuboso a ocasionalmente nublado, acompañado de índices de radiación ultravioleta en niveles extremadamente altos. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 21°C y 25°C.

Sin embargo, para la tarde se prevé un cambio paulatino en las condiciones atmosféricas:

Lluvias y chubascos: Incremento de la nubosidad con precipitaciones de variada intensidad.

Incremento de la nubosidad con precipitaciones de variada intensidad. Tormentas y granizo: Se registrarán tormentas eléctricas con la posibilidad de caída puntual de granizo en distintos sectores del distrito.

Se registrarán tormentas eléctricas con la posibilidad de caída puntual de granizo en distintos sectores del distrito. Noche y madrugada: Para la noche se contempla un cielo nublado con claros y lloviznas aisladas, con temperaturas mínimas que descenderán entre los 7°C y 11°C.

Situación en el resto de Pichincha

El reporte del Inamhi señala que las precipitaciones tendrán mayor intensidad durante la noche en el noroccidente de la provincia, afectando a cantones como Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.

En estas zonas, las temperaturas máximas alcanzarán entre 29°C y 32°C.

En los cantones Pedro Moncayo y Cayambe las máximas fluctuarán entre 22°C y 26°C, mientras que en Mejía y Rumiñahui variarán entre 20°C y 25°C, con presencia de lluvias intermitentes.

El organismo recuerda que se encuentra vigente la Advertencia Meteorológica N° 82, por lo que recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones.