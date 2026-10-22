Municipio de Quito retira granizo de las calles tras las fuertes lluvias de este 22 de octubre

Agentes de tránsito colaboran en la remoción de granizo acumulado en el sector de La Comuna, en Quito, este jueves 22 de octubre de 2026.

Las fuertes lluvias acompañadas de granizo que se registraron la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 movilizaron a los equipos de respuesta del Municipio de Quito, que mantienen labores de atención y monitoreo en la ciudad.

Una de las intervenciones se desarrolla en La Comuna, donde agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) colaboran en la remoción del hielo acumulado sobre la calzada.

Municipio mantiene monitoreo por las lluvias

El Municipio de Quito informó que sus equipos se encuentran desplegados en la ciudad y realizan un monitoreo constante frente a las precipitaciones de este jueves.

Las labores de retiro de granizo buscan despejar las calzadas y facilitar la circulación en los sectores donde se registraron acumulaciones.

La Agencia Metropolitana de Tránsito reiteró el llamado a los conductores a reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal que trabaja en las calles.