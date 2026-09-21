Incendio en el cerro Casitagua se encuentra controlado

El incendio forestal en el cerro Casitagua ha sido controlado, así lo confirmó el jefe de la brigada de incendios del Cuerpo de Bomberos Quito, Hernán Moreno, la mañana de este lunes 21 de septiembre de 2026.

Moreno añadió que existe un punto humeante en la parte alta del cerro, donde uniformados se desplegarán en el día para liquidarlo por completo.

El alcalde de Quito, Pable Muñoz, confirmó que 300 hectáreas fueron consumidas por las llamas. Además, varios animales fueron captados mientras huían del cerro, y otros quedaron calcinados al no poder escapar del fuego.

Afortunadamente, ninguna persona resultó afecatada, aseguró el Alcalde capitalino.

Añadió que, debido a la radiación y el humo que emanaba el incendio, algunos bomberos sufrieron afectaciones en sus ojos y en las vías respiratorias, pero que fueron atendidos de inmediato.

El incendio forestal se inició el miércoles 16 de septiembre y fue atendido por cerca de 600 bomberos y decenas de ciudadanos que se sumaron a las labores de sofocación. La comunidad también colaboró con agua y alimento para quienes se encontraban en el lugar.

Hernán Moreno aseguró que las labores de monitoreo en el cerro Casitagua continuarán en los siguientes días.