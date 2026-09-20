Se reportan 12 focos de incendios activos en Ecuador este domingo 20 de septiembre 

Bomberos y comuneros intentan apagar las llamas en el cerro Casitagua.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que, hasta las 12:00 de este domingo 20 de septiembre de 2026, existen 12 focos de incendios forestales activos y seis controlados a nivel nacional.

Uno de los incendios más fuertes es el del cerro Casitagua, en el norte de Quito. Bomberos Quito trabajan desde hace cuatro días para sofocar las llamas que, según el último reporte, ya habrían consumido más de 100 hectáreas.

Puntos activos:

San Pedro de Pelileo, Pelileo, Tungurahua

Riobamba, Licto, Chimborazo

Espíndola, El Airo, Loja

Tulcán, Maldonado, Carchi

Riobamba, San Juan, Chimborazo

Loja, Gualel, Loja

Mejía, Alóag, Pichincha

Zaruma, Guanazán, El Oro

San Pedro de Pelileo, García Moreno, Tungurahua

Gonzanamá, Nambacola, Loja

Quito, Cerro Casitagua, Pichincha

Espejo, Goaltal, Carchi

Mientras que los seis puntos que han sido controlados se encuentran en:

Nabón, Nieves, Azuay

Quito, Puellaro, Pichincha

Otavalo, San Pablo, Imbabura

Quito, Yaruquí, Pichincha

Quito, Itchimbía, Pichincha

Quito, Jatupamba, Pichincha

El Municipio de Quito, en la Ordenanza 075, señala que provocar incendios es un delito que puede ser sancionado con multas de hasta los 36.000 dólares.