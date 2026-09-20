Se reportan 12 focos de incendios activos en Ecuador este domingo 20 de septiembre
Cuerpo de Bomberos de las diferentes provincias trabajan arduamente para sofocar las llamas de los incendios forestales en Ecuador.
Bomberos y comuneros intentan apagar las llamas en el cerro Casitagua.
AFP
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Actualizada:
20 sep 2026 - 13:58
La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que, hasta las 12:00 de este domingo 20 de septiembre de 2026, existen 12 focos de incendios forestales activos y seis controlados a nivel nacional.
Uno de los incendios más fuertes es el del cerro Casitagua, en el norte de Quito. Bomberos Quito trabajan desde hace cuatro días para sofocar las llamas que, según el último reporte, ya habrían consumido más de 100 hectáreas.
Puntos activos:
- San Pedro de Pelileo, Pelileo, Tungurahua
- Riobamba, Licto, Chimborazo
- Espíndola, El Airo, Loja
- Tulcán, Maldonado, Carchi
- Riobamba, San Juan, Chimborazo
- Loja, Gualel, Loja
- Mejía, Alóag, Pichincha
- Zaruma, Guanazán, El Oro
- San Pedro de Pelileo, García Moreno, Tungurahua
- Gonzanamá, Nambacola, Loja
- Quito, Cerro Casitagua, Pichincha
- Espejo, Goaltal, Carchi
Mientras que los seis puntos que han sido controlados se encuentran en:
- Nabón, Nieves, Azuay
- Quito, Puellaro, Pichincha
- Otavalo, San Pablo, Imbabura
- Quito, Yaruquí, Pichincha
- Quito, Itchimbía, Pichincha
- Quito, Jatupamba, Pichincha
El Municipio de Quito, en la Ordenanza 075, señala que provocar incendios es un delito que puede ser sancionado con multas de hasta los 36.000 dólares.
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