Hallan un ataúd vacío en medio de los trabajos contra el incendio en el cerro Casitagua, en Quito

El féretro se encontraba semienterrado entre la tierra y la vegetación la mañana de este 20 de septiembre.

Un insólito hallazgo sorprendió a los equipos de socorro la mañana de este domingo 20 de septiembrede 2026 en el cerro Casitagua, al norte de Quito.

Ocurrió mientras avanzaban las labores de contención del voraz incendio forestal que afecta a la zona montañosa.

A través de videos registrados en el lugar, se observó el momento en que personal del Cuerpo de Bomberos descendió por una de las laderas hasta una quebrada.

En esta zona de la montaña encontraron un ataúd semienterrado entre la tierra y la vegetación.

El féretro fue hallado durante los trabajos que realizaba Bomberos para combatir las llamas en el Casitagua la mañana de este domingo. Dachel García

De manera inmediata, los uniformados ejecutaron una inspección técnica de seguridad en el punto, confirmando que el féretro se encontraba completamente vacío.

Consultados por Teleamazonas.com, voceros del Cuerpo de Bomberos de Quito ratificaron que el procedimiento no tuvo mayores novedades.

El hallazgo se produjo en medio del intenso despliegue logístico que ejecutan más de 160 efectivos y unidades aéreas para sofocar el flagelo en el Casitagua.

En el lugar, las autoridades se mantienen en vigilancia permanente para liquidar los focos calientes de la montaña.