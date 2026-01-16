Incendio forestal en el cerro Cotohurco, en Yaruquí, este viernes 16 de enero
Personal del Cuerpo de Bomberos atiende la emergencia en el páramo de Yaruquí. Se desconocen las causas que ocasionaron el incendio.
Un incendio forestal se registra en el cerro Cotohurco, en Yaruquí.
Cortesía CBQ.
16 ene 2026 - 16:51
Un incendio forestal se registró la tarde de este viernes 16 de enero del 2025 en el cerro Cotohurco, en el páramo de Yaruquí, ubicado al nororiente de la capital, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.
Personal de esa institución se encuentra en el sitio y cumplen labores para apagar las llamas en la montaña y controlar el incendio.
(Noticia en desarrollo... )
