Incendio forestal en el cerro Cotohurco, en Yaruquí, este viernes 16 de enero

Un incendio forestal se registra en el cerro Cotohurco, en Yaruquí.

Un incendio forestal se registró la tarde de este viernes 16 de enero del 2025 en el cerro Cotohurco, en el páramo de Yaruquí, ubicado al nororiente de la capital, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Personal de esa institución se encuentra en el sitio y cumplen labores para apagar las llamas en la montaña y controlar el incendio.

(Noticia en desarrollo... )