Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Incendio forestal en el cerro Cotohurco, en Yaruquí, este viernes 16 de enero

Personal del Cuerpo de Bomberos atiende la emergencia en el páramo de Yaruquí. Se desconocen las causas que ocasionaron el incendio. 

Un incendio forestal se registra en el cerro Cotohurco, en Yaruquí.

Cortesía CBQ.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

16 ene 2026 - 16:51

Unirse a Whatsapp

Un incendio forestal se registró la tarde de este viernes 16 de enero del 2025 en el cerro Cotohurco, en el páramo de Yaruquí, ubicado al nororiente de la capital, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito. 

Personal de esa institución se encuentra en el sitio y cumplen labores para apagar las llamas en la montaña y controlar el incendio. 

(Noticia en desarrollo... )

Te puede interesar