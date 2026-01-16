¿Dónde y cómo liberar las motocicletas retenidas en operativos de control en Quito?

La AMT retuvo motocicletas durante operativos de control de tránsito en Quito, el jueves 15 de enero de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecuta operativos de control a motocicletas en distintos sectores de Quito. El objetivo es detectar a conductores que cometen infracciones de tránsito para reducir los siniestros.

Por ejemplo, el jueves 15 de enero, en el redondel de la Atahualpa, en el sur de de la capital, los agentes realizaron esas intervenciones.

En ese lugar se registraron 13 motocicletas retenidas, 24 citaciones, tres infracciones por transportar dos o más personas en una motocicletas y una persona aprehendida por conducir sin haber obtenido licencia.

¿Cómo recuperar las motos retenidas?

Ruth Sivisaca, coordinadora de operaciones de la AMT en la zona sur, detalló que cuando se retiene una motocicleta, se reporta a la central de radio, se autoriza el traslado a un centro de retención y se colocan sellos de seguridad en el vehículo.

La AMT cuenta con 10 Centros de Retención Vehicular (CRV), a donde son enviadas las motocicletas. Estos están ubicados en:

Carapungo

Gualaquiza

Bicentenario 1

Bicentenario 2

Río Coca

Las Cuadras 1

Las Cuadras 2

Rumichaca

Cumandá

Turubamba

Para saber en qué centro se encuentra retenida su motocicleta y poder liberarla, puede consultar la ubicación del CRV a través de la web de la AMT, en este link. Se debe consultar con el número de placa.

En el mismo link podrá conocer los requisitos para la liberación de las motos, los cuales varían según el tipo de infracción y si esta corresponde al Código Orgánico Integral Penal (COIP) o a una Ordenanza Municipal.

Horario de atención

Para enero y febrero de 2026, los horarios de atención en los Centros de Retención Vehicular son los siguientes: