Cuerpo de Bomberos atiende un incendio forestal en barrio del norte de Quito este martes

Cuerpo de Bomberos atienen un incendio en el norte de Quito.

Un incendio forestal se registró en el sector de La Betania, en el norte de Quito, la mañana de este martes 2 de septiembre de 2025.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar con una unidad y varios uniformados para controlar las llamas.

El fuego se inició a un lado de la vía, en las calles Luis Tufiño y Gualaquiza. Las llamas fueron captadas por cámaras del Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Los bomberos ingresaron por un cerramiento para sofocar el fuego. En imágenes se observa una importante extensión de vegetación consumida por el fuego.

Mientras el CBQ trabaja para sofocar las llamas el tránsito vehicular se mantiene normal, aunque se recomienda tomar precauciones para circular por la zona.

En el Distrito Metropolitano existen 17 zonas de alto riesgo de incendios forestales. Algunas de estas zonas críticas incluyen sitios como el parque Guanguiltagua, Chilibulo, Guápulo, El Panecillo y las laderas del Pichincha.

El Código Municipal establece sanciones de hasta 32 250 dólares de multa por provocar un incendio. También se incluye responsabilidad penal en caso de daños de bienes públicos o privados.