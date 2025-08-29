Incendio forestal consume 86 hectáreas de bosque en el sector La Carbonería en Cañar

Un incendio forestal se desató este viernes 29 de agosto del 2025 en el sector de La Carbonería, del cantón Cañar.

La Secretaría Nacional de Riesgos del Ecuador informó que el incendio forestal continúa activo a las 12:30 de este viernes.

Además, el organismo indicó que desplegó personal que trabaja en el lugar. Los efectivos se desplegaron junto a personal de bomberos del cantón con el apoyo de la comunidad y el GAD cantonal.

La entidad indicó que al momento se han registrado un aproximado de 86 hectáreas de vegetación afectadas.

Riesgos señaló que continúan con el monitoreo constante y brinda asesoramiento y apoyo logístico al personal que combate el fuego.