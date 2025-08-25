Bomberos atienden incendio forestal en el volcán Ilaló, del lado del valle de Los Chillos

Un incendio forestal en el volcán Ilaló quedó captado por cámaras del ECI911.

Un incendio en el volcán Ilaló fue reportado la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió a la emergencia.

Antes de las 14:00 las cámaras del Sistema Integrado de Seguridad ECU911 captaron el humo saliendo en la parte sur del volcán.

De acuerdo con el reporte del CBQ, el fuego se inició por la quema de desechos en la falta del volcán, de lado de El Tingo, en el valle de Los Chillos.

Los bomberos trabajan en el sitio apra sofocar las llamas y extinguir el fuego. Mientras que el monitoreo de la emergencia se mantiene desde las cámaras del ECU911.

El volcán Ilaló está ubicado entre el valle de Los Chillos y Tumbaco. Se trata de una zona propensa a incendios forestales por la cantidad de vegetación que tiene.