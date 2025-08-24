Alerta por lluvias y tormentas eléctricas en la Amazonía y parte de la Sierra ecuatoriana

El Inamhi alertó por el aumento de lluvias y tormentas eléctricas en la Amazonía.

¡Siguen las lluvias! El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió la advertencia meteorológica 48 entre el domingo 24 y jueves 28 de agosto de 2025.

De acuerdo con el Inamhi, se prevén lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en la Amazonía y parte de la región Sierra, especialmente en la estribación de cordillera oriental.

La alerta del Inamhi se enfoca en la región amazónica con niveles medio, alto y muy alto de precipitaciones diarias. Mientras que en la Sierra habrá lluvias puntuales en la zona de estribación de cordillera.

El Inamhi advirtió que es probable que se produzca acumulación de agua en hogares y negocios. También las vías pueden verse afectadas por las lluvias y la neblina.

El Instituto añadió que la presencia de lluvias y tormentas eléctricas responde, entre otros factores, "al ingreso de humedad desde el sur del continente y la cuenca Amazónica".

Zonas afectadas

Litoral: Lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Lluvias puntuales en Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Amazonía: Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la estribación de cordillera.

Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con mayor énfasis en la estribación de cordillera. Interandina: Mayor intensidad en zonas de la cordillera oriental