552 inundaciones, caída de árboles y deslizamientos se presentaron en Quito en 2026

Los movimientos en masa son uno de los tipos de eventos adversos que registra el COE Metropolitano este 2026.

Cerca de 552 eventos adversos se han presentado en diferentes puntos de la capital entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026.

Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) se han registrado inundaciones, caídas de árboles y movimientos en masa.

Además ha habido colapsos estructurales, desbordamientos de ríos, descargas atmosféricsa y un evento asociado a vientos fuertes.

Detalle de los eventos registrados:

188 inundaciones

165 caídas de árboles

160 movimientos en masa o deslizamientos

24 colapsos estructurales

13 desbordamientos de ríos

De acuerdo con la entidad, 167 personas fueron afectadas y se registraron daños en 107 viviendas, debido a los eventos mencionados.

Según la información, también se entregó asistencia humanitaria a 33 familias afectadas.