552 inundaciones, caída de árboles y deslizamientos se presentaron en Quito en 2026
Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026, el COE Metropolitano registra desde movimientos en masa hasta descargas atmosféricas.
Los movimientos en masa son uno de los tipos de eventos adversos que registra el COE Metropolitano este 2026.
Municipio de Quito
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Actualizada:
11 jun 2026 - 18:31
Cerca de 552 eventos adversos se han presentado en diferentes puntos de la capital entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026.
Según información del Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M) se han registrado inundaciones, caídas de árboles y movimientos en masa.
Además ha habido colapsos estructurales, desbordamientos de ríos, descargas atmosféricsa y un evento asociado a vientos fuertes.
Detalle de los eventos registrados:
- 188 inundaciones
- 165 caídas de árboles
- 160 movimientos en masa o deslizamientos
- 24 colapsos estructurales
- 13 desbordamientos de ríos
De acuerdo con la entidad, 167 personas fueron afectadas y se registraron daños en 107 viviendas, debido a los eventos mencionados.
Según la información, también se entregó asistencia humanitaria a 33 familias afectadas.
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