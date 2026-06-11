Ecuador: estas son las vías más peligrosas y que concentran más siniestros y muertes

La clase de siniestro más común es el choque, que representa el 47,15% de los casos nacionales

Cada día, decenas de siniestros de tránsito se registran en las carreteras y ciudades de Ecuador. Aunque las cifras varían según la provincia y la época del año, varios corredores viales se mantienen entre los más conflictivos del país debido al alto número de siniestros, lesionados y fallecidos reportados por las autoridades.

Los registros de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ubican a Pichincha entre las provincias con mayor número de siniestros del país.

Entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron más de 4 100 accidentes de tránsito, además de miles de personas heridas y más de 400 fallecidos en el lugar de los hechos.

Dentro de la capital, las avenidas Simón Bolívar y Mariscal Sucre aparecen de forma recurrente en los reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Durante los primeros meses de 2025, ambas registraron algunos de los mayores índices de víctimas fatales en la ciudad.

Siniestros de tránsito en el primer trimestre del 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) presentó en mayo del 2026 un análisis pormenorizado sobre los siniestros de tránsito ocurridos en Ecuador durante el primer trimestre de 2026.

El reporte detalla estadísticas críticas como la cantidad de fallecidos y lesionados, clasificándolos por provincias, género y rangos de edad.

Además, identifica que los choques son el tipo de accidente más frecuente y señala la imprudencia del conductor como una de las causas principales.

Durante el primer trimestre de 2026, las provincias de Guayas y Pichincha, junto con las ciudades de Guayaquil y Quito, concentraron la mayor cantidad de víctimas (lesionados y fallecidos) por siniestros de tránsito en Ecuador.

Provincias con más víctimas

Las provincias que registraron los números más altos de víctimas acumuladas entre enero y marzo de 2026 son:

Guayas: Es la provincia con mayor incidencia, registrando 1,610 lesionados (39.93% del total nacional) y 183 fallecidos (30.35% del total nacional).

Es la provincia con mayor incidencia, registrando (39.93% del total nacional) y (30.35% del total nacional). Pichincha: Se ubica en segundo lugar con 675 lesionados (16.74%) y 103 fallecidos (17.08%).

Se ubica en segundo lugar con (16.74%) y (17.08%). Santo Domingo de los Tsáchilas: Registró 314 lesionados y 46 fallecidos .

Registró y . Manabí: Reportó 218 lesionados y 41 fallecidos

Ciudades con más víctimas

A nivel cantonal, dos ciudades sobresalen significativamente, sumando entre ambas el 42.44% del total de víctimas del país.

Guayaquil: Registró un total de 1,272 víctimas (1,179 lesionados y 93 fallecidos)

Registró un total de (1,179 lesionados y 93 fallecidos) Quito: Registró un total de 695 víctimas (615 lesionados y 80 fallecidos)

Otras ciudades con cifras relevantes incluyen Santo Domingo (135 lesionados y 44 fallecidos) y Ambato (103 lesionados y 24 fallecidos).

El informe destaca que, aunque Guayaquil y Quito tienen la mayor cantidad de víctimas, su tasa de fallecidos por cada 100 siniestros (8.63 y 7.87 respectivamente) es menor al promedio nacional, que se sitúa en 12.59

Principales causas de siniestros

De acuerdo con los resultados del Informe durante primer trimestre de 2026, la causa principal de los siniestros de tránsito en Ecuador es la impericia e imprudencia del conductor, la cual representa el 38,19% del total nacional.

El Informe de la Agencia Nacional de Tránsito señala que las causas principales registradas durante este periodo (enero - marzo 2026) son:

Impericia e imprudencia del conductor: 1.829 casos.

1.829 casos. Exceso de velocidad: 1.153 casos.

1.153 casos. No respeto a las señales de tránsito: 768 casos.

768 casos. Embriaguez o bajo efectos de drogas: 319 casos.

319 casos. Mal rebasamiento o invadir carril: 221 casos.

221 casos. Factores climáticos: 172 casos.

172 casos. Imprudencia del peatón: 164 casos.

164 casos. Otras causas menores: Incluyen daños mecánicos (53 casos), mal estado de la vía (52 casos) y otras no especificadas (58 casos).

Vías de alta peligrosidad

Fuera de Quito, la E25, que conecta provincias de la Costa y la Sierra a través de sectores como Quevedo, Ventanas y Babahoyo, continúa siendo una de las rutas con mayor historial de accidentes debido a su intenso flujo vehicular.

Reportes de organismos de tránsito como la ANT y la CTE han señalado durante años una elevada concentración de siniestros en este corredor estratégico para el transporte de pasajeros y carga.

La vía es utilizada diariamente por miles de vehículos livianos y pesados que se movilizan entre Guayaquil, Los Ríos, Santo Domingo y la Sierra ecuatoriana.