Alias 'Delito' es detenido en Quito por robos a conductores de apps

La Policía detuvo a alias 'Delito' en el sur de Quito en medio de un intento de robo de vehículo.

Las autoridades detuvieron a alias 'Delito' en el sur de Quito, según informó el ministro del Interior, John Reimberg este miércoles 10 de junio de 2026.

Jimmy Alexander Méndez Méndez, de 28 años, fue señalado como presunto integrante del grupo delincuencial 'Los Lobos'.

Según Reimberg, se trata de un presunto secuestrador y extorsionador que operaba en Quito.

"Se dedicaba al robo de vehículos a través de una plataforma de transporte informal", añadió Reimberg.

En una intervención policial fue detenido alias 'Delito', mientras que otras dos personas lograron escapar del sitio.

Fue detenido por la Policía de Quitumbe y en su poder se halló el celular de la víctima y un arma de fuego. Mientras que el vehículo reportado como robado fue recuperado por las autoridades.

Modus operandi de alias 'Delito': Así asaltaba a conductores de aplicaciones

Según las autoridades, alias 'Delito' asaltaba a conductores de la aplicación inDrive.

Teleamazonas.com pudo conocer detalles del hecho en el que fue detenido alias 'Delito'.

La noche del lunes, junto con su pareja, solicitó una carrera en el sector de la Pisulí, en el norte de Quito, hasta Pueblo solo pueblo, en el sur.

Al llegar al sitio una tercera persona salió de un inmueble para solicitar al conductor el número de cuenta para pagar el viaje.

Aprovechando la distracción, alias 'Delito' sacó un arma y apuntó al chofer en la frente, mientras que la mujer lo sostenía por el cuello.

El conductor logró zafarse y saltó del vehículo. Luego de un forcejeo con uno de los asaltantes, corrió y halló a policías que se encontraban por la zona.