Fuerte granizada en la av. Simón Bolívar este martes 14 de abril en Quito

Granizada en la av. Simón Boívar en el sur de Quito.

Un fuerte aguacero azotó la avenida Simón Bolívar en el sur de Quito este martes 14 de abril del 2026.

La lluvia acompañada de granizo obligó a los conductores a reducir la velocidad para evitar siniestros en una de las arterias viales más transitadas y con mayor siniestralidad de Quito.

COE Metropolitano activado

El COE de Quito activó su contingente para atender las emergencias que se presentaron en la ciudad. Se reportó una inundación en las calles Gualleturo y Chilibulo, en la administración zonal Eloy Alfaro.

En el lugar un menor quedó atrapado en el interior de una vivienda tras inundación que alcanzó 1 metro de altura.

En la callle Panzaleo en el Valle de Los Chillos se reportó una caída de árbol, y en San Juan de Turubamba, en la administración zonal de Quitumbe, una inundación activo al contingente del Cuerpo de Bomberos.

La zona norte de la capital también se vio afetada por las lluvias que en San Antonio de Pichincha causaron el desbordamiento de la quebrada Jarate.

Inamhi advierte tormentas y granizo

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) advirtió de lluvias fuertes en la Sierra y estribaciones amazónicas, acompañadas con tormentas y caída puntual de granizo.