Inamhi advierte lluvias con tormentas en varias provincias del país
Las precipitaciones continuarán en las próximas horas, según monitoreo satelital.
Através de imágenes satelitales se observa presencia de lluvias acompañadas de tormentas en Pichincha.
Inamhi
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Actualizada:
05 abr 2026 - 18:15
El INAMHI informa, a través de monitoreo satelital, la presencia de lluvias acompañadas de tormentas en varias provincias del país.
Las zonas afectadas incluyen Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
MONITOREO SATELITAL
Según el reporte, las imágenes muestran sistemas de precipitación activos que generan lluvias de variable intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas.
El organismo prevé que estas condiciones climáticas continúen en las siguientes horas, por lo que se recomienda tomar precauciones.
RECOMENDACIONES
Ante este escenario, se sugiere:
- Evitar zonas propensas a inundaciones
- Conducir con precaución
- Mantenerse informado por canales oficiales
Las lluvias y tormentas se mantienen en varias regiones del país, con pronóstico de continuidad a corto plazo.
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