Inamhi advierte lluvias con tormentas en varias provincias del país

Através de imágenes satelitales se observa presencia de lluvias acompañadas de tormentas en Pichincha.

El INAMHI informa, a través de monitoreo satelital, la presencia de lluvias acompañadas de tormentas en varias provincias del país.

Las zonas afectadas incluyen Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

MONITOREO SATELITAL

Según el reporte, las imágenes muestran sistemas de precipitación activos que generan lluvias de variable intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas.

El organismo prevé que estas condiciones climáticas continúen en las siguientes horas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

RECOMENDACIONES

Ante este escenario, se sugiere:

Evitar zonas propensas a inundaciones

Conducir con precaución

Mantenerse informado por canales oficiales

Las lluvias y tormentas se mantienen en varias regiones del país, con pronóstico de continuidad a corto plazo.