¡Precaución! Fuerte lluvia se registra en Quito la noche de este martes 26 de agosto

El pronóstico del clima apunta a que las lluvias continuarán hasta fin de mes.

La lluvia cayó en varios sectores de Quito la noche de este martes 26 de agosto de 2025. La calzada mojada complicó la movilidad y las autoridades recomiendan tomar precauciones.

En el valle de Los Chillos se registró fuerte lluvia por más de dos horas. La autopista General Rumiñahui quedó cubierta de agua por lo que se recomendó reducir la velocidad.

A lo largo de la avenida Simón Bolívar también se registró la precipitación y acumulación de agua. Esa vía es una de las de mayor siniestralidad, por lo que se recomienda conducir con precaución aún cuando cese la lluvia.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) recomeinda llevar paraguas y ropa abrigada. En caso de emergencias se debe comunicar inmediatamente al Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Hasta las 21:20 no se han reportado emergencias por las lluvias en Quito.

La Sala Situacional del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano emitió una advertencia meteorológica para el Distrito Metropolitano de Quito.

Según la advertencia, las lluvias y tormentas eléctricas continuarán hasta las 10:00 del jueves 28 de agosto de 2025. Se prevé la mayor intensidad el miércoles 27.

Entre las consecuencias de la lluvia se incluyen la acumulación de agua en viviendas y locales comerciales, la inundación de calles y pasos deprimidos y la caída de árboles.