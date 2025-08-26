Quito: Trágico choque entre camión y volqueta en la avenida Simón Bolívar este martes

Un camión chocó contra una volqueta y dejó una persona fallecida.

Un camión y una volqueta chocaron en la avenida Simón Bolívar, a la altura de El Troje, en el sur de Quito, la tarde de este martes 26 de agosto de 2025.

Una persona quedó atrapada dentro de la cabina del camión y personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió para rescatarlo.

Según el Sistema Integrado de Seguridad ECU911, una persona murió y otra resultó herida. Al lugar fueron desplegados equipos de bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

La avenida Simón Bolívar está parcialmente cerrada en sentido norte - sur. El carril derecho, donde ocurrió el siniestro fue bloqueado mientras se atiende la emergencia.

Ambos vehículos serán remolcados hacia un patio de retención vehicular. Mientras tanto, la escena del siniestro fue aislada por los uniformados.