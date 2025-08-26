La Ruta Viva tendrá cierres viales nocturnos por 120 días por trabajos de bacheo programado

La Ruta Viva tendrá cierres viales nocturno programados por los trabajos de bacheo.

La Ruta Viva tendrá cierres viales nocturnos por 120 días desde este martes 26 de agosto de 2025. Mientras tanto se llevarán a cabo trabajos de bacheo en 13.5 kilómetros.

La medida se aplicará de 21:00 a 05:00 para ejecutar trabajos de bacheo tecnificado y sello de fisuras en la vía.

Los cierres se aplicarán en el tramo entre el intercambiado de la avenida Simón Bolívar y Puembo. Los trabajos serán en dos etapas con cierres de 60 días cada una.

Del 2 6 de agosto al 25 de octubre: cierre de la calzada en sentido Quito – Puembo.

cierre de la calzada en sentido Quito – Puembo. Del 26 de octubre al 25 de diciembre: cierre de la calzada en sentido Puembo – Quito.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas y planificar los viajes para evitar inconvenientes.

El bacheo de la Ruta Viva fue suspendido por el desabastecimiento de asfalto por las afectaciones que sufrió la Refinería de Esmeraldas por el sismo del 25 de abril.

Las obras se reanudaron en mayo, pero un nuevo incidente en la planta de asfalto de Esmeraldas ocaionó la paralización de 47 obras y 30 cuadrillas de bacheo.