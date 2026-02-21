Menores en discotecas, suplantación de identidad y más se detectó en macrooperativo

Un macrooperativo liderado por el Municipio de Quito permitió detectar menores de edad en establecimientos nocturnos y derivó en la clausura de dos locales durante controles realizados la noche del viernes y madrugada del sábado en el sur de la capital.

Consumo de drogas en menores estaría en aumento en Ecuador

Las intervenciones se concentraron en los sectores de Santa Anita y Michelena, dentro de la Administración Zonal Eloy Alfaro, con apoyo de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Intendencia de Pichincha.

Durante las inspecciones en nueve establecimientos se identificaron infracciones como suplantación de identidad, consumo de alcohol en espacio público y ausencia de la Licencia Única para el Ejercicio de Actividades Económicas. Además, se desecharon 19 litros de bebidas sin registro sanitario.

En total, cerca de 280 personas fueron verificadas y se emitieron citaciones por faltas administrativas. Las autoridades informaron que estos operativos continuarán de forma permanente en sectores priorizados para fortalecer el orden y la convivencia ciudadana.