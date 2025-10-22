Ecuador entra en la lista de Reino Unido de riesgo turístico por bebidas alcóholicas adulteradas
Ecuador, Perú, Japón, Kenia, México, entre otros forman parte de los países con riesgo turístico por bebidas alcohólicas con metanol.
El consumo de bebidas adulteradas implica un grave riesgo para la salud.
22 oct 2025 - 20:42
El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido incluyó a Ecuador en su lista de países con riesgo turístico debido a la comercialización y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, una sustancia altamente tóxica.
A través de una campaña, el Reino Unido alertó a sus ciudadanos sobre el peligro de intoxicación por alcohol falsificado o contaminado, especialmente en bares sin licencia, hostales y locales informales donde se ofrecen tragos a precios muy bajos o gratuitos.
Junto a Ecuador, también fueron incorporados Perú, Japón, Kenia, México, Nigeria, Rusia y Uganda. Estos países se suman a una lista previa de destinos donde se han registrado muertes e intoxicaciones por metanol, como Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, Indonesia, Turquía, Costa Rica y Fiyi.
El Gobierno británico lanzó una campaña preventiva dirigida a los viajeros, con el lema: “¿Te vas de vacaciones o de aventura mochilera? Lo importante es el buen rollo, las noches geniales y crear recuerdos. Pero mientras disfrutas, no olvides los riesgos que conllevan las bebidas alcohólicas o las drogas”.
El metanol es un químico de uso industrial que se encuentra en productos como el anticongelante o disolventes de pintura. No es apto para el consumo humano.
Para adulterar el licor, se mezcla el metanol con las bebidas alcohólicas. El objetivo es reducir costos o aumentar el volumen de producto. Sin embargo, su consumo acarrea graves problemas a la salud.
El Gobierno británico, los síntomas iniciales de intoxicación por metanol pueden confundirse con los efectos del alcohol común: vómitos, somnolencia, pérdida del equilibrio o falta de juicio.
Sin embargo, entre 12 y 48 horas después del consumo, pueden aparecer signos más graves como dolor abdominal, vértigo, dificultad respiratoria, visión borrosa o ceguera total.
Las autoridades británicas recomiendan a los turistas evitar consumir bebidas alcohólicas de origen desconocido. También se debe revisar el etiquetado y sellado de las botellas antes de consumir.
