Max, el presidente de los Poliperros, fue despedido entre cariño, aplausos y flores

Homenaje a Max, presidente de los poliperros tras su fallecimiento.

Cariño, aplausos y muchas flores acompañaron el último adiós de Max, el presidente vitalicio de los Poliperros, que falleció el 6 de abril de 2026.

El evento de despedida se realizó la mañana del sábado 11 de abril de 2026 en el Arco de la Circasiana, ubicado en el parque El Ejido.

Al lugar acudieron decenas de estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y ciudadanía en general con sus mascotas. Todos conmovidos por el fallecimiento de Max.

Recuerdos inolvidables de Max

Durante el homenaje estudiantes aseguraron que Max no era solo una mascota, representaba "una verdadera compañía que asistía incluso a las marchas".

"Conocía las paradas del Ecovía, sabía en qué paradas bajarse y subirse, estaba con nosotros. Max trascendió", lamentó una de las asistentes.

Max fue el primero de los Poliperros y su legado permitió que otros animales encuentren un espacio de protección y cuidado.