Quito: roedores, excremento y preservativos usados en un hotel del centro-norte

Un operativo de control reveló desde un camino subterráneo hasta infestaciones de roedores y cucarachas en establecimientos ubicados en la Ajaví y el Puente del Guambra, en Quito.

En uno de los hostales intervenidos se detectó restos de sustancias sujetas a fiscalización en habitaciones insalubres, donde se evidenció falta de mantenimiento y manejo peligroso de desechos biológicos.

Específicamente las autoridades hallaron suciedad, plagas de roedores, abundante excremento y preservativos usados.

Resultado de los operativos

Ocho lugares fueron clausurados, incluyendo hostales y tiendas por venta de licor artesanal. Además, se abrió un proceso contra una propietaria por ruptura de sellos.

Las autoridades indicaron que hubo un aprehendido por boleta de captura, 150 requisas y el hallazgo de marihuana.

Se destruyó 124 litros de licor adulterado y 430 unidades de cigarrillos ilegales.

Durante las intervenciones, se emitieron 19 citaciones, hubo seis vehículos retenidos y un detenido por conducir en estado etílico.