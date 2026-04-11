Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Quito: Dos autos chocan en vía al valle de los Chillos este sábado

Dos autos se impactaron cerca del Triángulo, en San Rafael. 

Autos involucrados en el accidente de tránsito, vía al Valle de los Chillos.

Autor

Evelin Caiza A.

Actualizada:

11 abr 2026 - 09:49

Unirse a Whatsapp

La mañana de este sábado 11 de abril de 2026, se registró un accidente de tránsito en la Autopista General Rumiñahui, vía al Valle de los Chillos

Un video que circula en redes sociales muestra que el hecho sucedió en el puente a desnivel que conduce al sector del Triángulo, en San Rafael

En la imágenes se observa dos automóviles que tras impactarse quedron volteados. Uno en la calzada y otro en una orilla.  

El accidente dejó varios heridos 

Unidades de socorro acudieron al lugar de los hechos. El accidente dejó como resultado tres personas heridas

Autoridades procedieron a cerrar un tramo de la autopista entre el Colegio Farina y el puente 9 sentido Valle-Quito. 

Te puede interesar