Quito: Dos autos chocan en vía al valle de los Chillos este sábado

Autos involucrados en el accidente de tránsito, vía al Valle de los Chillos.

La mañana de este sábado 11 de abril de 2026, se registró un accidente de tránsito en la Autopista General Rumiñahui, vía al Valle de los Chillos.

Un video que circula en redes sociales muestra que el hecho sucedió en el puente a desnivel que conduce al sector del Triángulo, en San Rafael.

En la imágenes se observa dos automóviles que tras impactarse quedron volteados. Uno en la calzada y otro en una orilla.

El accidente dejó varios heridos

Unidades de socorro acudieron al lugar de los hechos. El accidente dejó como resultado tres personas heridas.

Autoridades procedieron a cerrar un tramo de la autopista entre el Colegio Farina y el puente 9 sentido Valle-Quito.