Metro de Quito: Detienen a pasajero en estado etílico por agresiones

Dos hombres fueron sancionados por ingresar en estado etílico al Metro de Quito.

Dos hombres fueron sancionados por ingresar en estado etílico a una de las estaciones del Metro de Quito, informó la Agencia Metropolitana de Control (AMC) este viernes 22 de mayo de 2026.

La intervención se produjo tras una alerta emitida por personal del Metro al ECU 911, luego de que los ciudadanos presuntamente protagonizaran agresiones verbales y físicas contra otros usuarios dentro de la estación Morán Valverde, ubicada en el sur de Quito.

Uno de los infractores fue aprehendido

Durante el operativo, uno de los ciudadanos en estado de ebriedad agredió a agentes de la Policía Nacional del Ecuador, por lo que fue aprehendido y trasladado a la Fiscalía General del Estado para el procedimiento correspondiente.

La intervención estuvo a cargo de la AMC, entidad que recordó que ingresar bajo efectos del alcohol al Metro constituye una infracción grave.

Multas por consumir alcohol en el Metro de Quito

De acuerdo con el Código Municipal, fumar, consumir bebidas alcohólicas o sustancias sujetas a fiscalización dentro del Metro de Quito, así como ingresar bajo sus efectos, puede ser sancionado con una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado, es decir, USD 241.

En 2025 se sancionó a 45 personas por incumplir las normas de uso del Metro de Quito, de acuerdo con los datos de la AMC.