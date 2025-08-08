Muertos y heridos por siniestro registrado al sur de Quito este viernes 8 de agosto

El Cuerpo de Bomberos acudió a atender la emergencia por un siniestro al sur de Quito, este viernes 8 de agosto del 2025

Dos vehículos se chocaron, la tarde de este viernes 8 de agosto del 2025, al sur de Quito. En esta emergencia vial se registraron muertos y heridos.

El siniestro de tránsito ocurrió sobre la Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal de San José, en Tambillo, según el reporte del ECU 911. La llamada de auxilio ingresó a las 16:15.

El Cuerpo de Bomberos de la capital confirmó que dos personas murieron y otras tres resultaron heridas a causa de la colisión entre los vehículos.

Los equipos de socorro brindaron atención prehospitalaria a los sobrevivientes. "Preliminarmente, se reportan dos personas fallecidas y tres personas heridas que reciben atención prehospitalaria", señalaron los Bomberos, a través de su cuenta en X.

Una persona alertó a la central de emergencias que un vehículo se volcó sobre la calzada y que hay varias personas heridas. Aún se desconoce las causas del accidente.

Personal del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y ambulancias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se trasladaron al lugar para atender a los afectados y realizar el levantamiento de cuerpos.