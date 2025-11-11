Multan con más de USD 11 mil a hombre que maltrató a 5 perros; tres fueron adoptados en Quito

¡Justicia en Quito! Hombre que maltrataba a cinco perros fue sancionado con una multa de 11 593 dólares, según infromó el Municipio capitalino este martes 11 de noviembre de 2025.

Un hombre golpeaba a cinco 'peluditos' con un palo. La Unidad de Bienestar Animal (UBA) intervino y los rescató de una vivienda de San Isidro de El Inca, en mayo pasado.

A través de un video difundido en redes sociales, se denunció el caso de maltrato animal por parte de dos adultos mayores. El hombre reconoció haber golpeado a los perros “como método de corrección”.

"Pese a las evidencias y al video mostrado, los tutores no expresaron arrepentimiento y justificaron la violencia como parte de “la educación” de los perros", añadió el Municipio quiteño.

Dos de los cinco animales no sobrevivieron y fallecieron por la gravedad de sus heridas. Los otros fueron atendidos y rehabilitados en los centros de UBA.

Al tutor de los animales se le sumaron varias sanciones por maltrato animal:

Una infracción leve : no cumplir con vacunas y desparasitación por USD 141

: no cumplir con vacunas y desparasitación por USD 141 Dos infracciones graves : no brindar atención veterinaria y no esterilizar de USD 940

: no brindar atención veterinaria y no esterilizar de USD 940 Dos infracciones muy graves: encadenar a los animales y provocarles sufrimiento de USD 9 400

Una luz de esperanza

Tres de los 'peluditos' rescatados fueron atendidos y dados en adopción luego de sanar completamente.

Zoé y Simón fueron adoptados juntos y ahora viven con una amorosa familia que les brindó una segunda oportunidad.

Imágenes de UBA muestran a los dos canes recuperados físicamente, pero tristes y decaídos en el momento de la adopción. Ya en su nuevo hogar su semblante refleja la alegría de un nuevo comienzo.

Dos de los perros rescatados en Quito ahora tienen un nuevo hogar. Quito Informa

Mientras que Bender fue adoptado por una familia que tiene otros animalitos y vive feliz luego de pasar un proceso de rehabilitación comportamental en un centro de la UBA.

Infracciones contra la fauna urbana