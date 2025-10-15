Clausuran veterinaria que atendía con personal sin título y medicina caducada desde 2022

Imagen referencial de una veterinaria clausurada en Quito por personal de la Agencia Metropolitana de Control.

Una veterinaria operaba en el sur de Quito con personal sin título profesional y medicina caducada. El centro fue clausurado, indicó la Agencia Metropolitana de Control este miércoles 15 de octubre del 2025.

El centro funcionaba como una tienda de mascotas en el sector de la Ciudadela Ibarra, en el sur de la ciudad, y brindaba atención veterinaria sin portar permisos municipales.

Durante la inspección se encontró una gran cantidad de medicamentos de uso veterinario caducados desde 2022 y a personas que prestaban servicios sin contar con el título de médico veterinario registrado en la SENESCYT.

La verificación en el sistema determinó que el local contaba únicamente con autorización para la venta de artículos veterinarios. Sin embargo, mantenía un consultorio improvisado detrás de un biombo, con instrumental y equipos para procedimientos clínicos.

Según el Código Municipal, el propietario del establecimiento podría enfrentar dos sanciones: una multa de 4 700 dólares por ejercer funciones de médico veterinario sin título profesional y una sanción adicional de hasta 1 880 dólares por operar sin la licencia de clínica veterinaria.

Rescate de tres perros al sur de Quito

El mismo día, la AMC y Unidad de Bienestar Animal (UBA) atendieron una denuncia en un conjunto de Chillogallo, donde se constató maltrato y mala tenencia: dos perros presentaban desnutrición severa. Además una canina que se encontraba en estado crítico, apenas podía arrastrarse en busca de agua y refugio bajo una plancha de plástico.

Los animales fueron retirados y trasladados al Centro de Atención Veterinaria, Rescate y Acogida Temporal (CAVRAT), donde reciben estabilización y tratamiento integral.

El tutor podría ser sancionado con 5 170 dólares por no brindar atención veterinaria y por causar sufrimiento a sus animales.