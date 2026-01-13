El Municipio de Quito abrió 67 nuevas plazas de trabajo; conozca cómo aplicar

Municipio de Quito abrió 67 plazas de trabajo para músicos y cantantes

El Municipio de Quito abrió 67 nuevas plazas de trabajo. La convocatoria está dirigida para músicos, instrumentistas y cantantes. Esto forma parte del Plan de Fortalecimiento de los Elencos Musicales de la Fundación Teatro Nacional Sucre.

"Esta administración ha tomado una decisión histórica: incorporar 67 músicos y músicas mediante concursos públicos, creando plazas de trabajo en el ámbito de la cultura”, señaló el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

Las 67 plazas laborales se abrieron para estos cuatro elencos musicales:

Orquesta de Instrumentos Andinos (OIA)

Banda Sinfónica Metropolitana de Quito (BSMQ)

Coro Mixto Ciudad de Quito (CMCQ)

Ensamble de Guitarras de Quito (EGQ)

Según el Municipio, cada agrupación desarrolla conciertos, actividades pedagógicas, procesos de investigación, colaboraciones interdisciplinarias y su participación en hitos culturales de la ciudad.

Requisitos y cómo aplicar

Los perfiles requeridos incluyen músicos de cuerdas, vientos, percusión y cantantes. Deben tener una experiencia mínima de cinco años, bajo la modalidad de contrato cultural.

Los músicos interesados podrán postular hasta el 16 de enero de 2026, enviando su hoja de vida al correo: seleccionmusical@teatrosucre.com