¿Cuándo es el feriado de Carnaval en Ecuador?; revise el calendario completo de 2026

Ecuador vivirá un nuevo feriado de cuatro días por Carnaval. Los días de descanso obligatorio serán el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026.

Estos dos días de descanso se unen al fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de febrero. Por lo tanto serán cuatro días consecutivos de asueto en todo el país.

Los trabajadores que deban cumplir jornadas durante estos días festivos tienen derecho a recibir un recargo del 100% sobre el valor de su hora habitual, según lo establece el Código de Trabajo.

El primer feriado del 2026 fue el de Año Nuevo, que se extendió del 1 al 4 de enero y dejó resultados positivos para el sector turístico. Hubo una ocupación hotelera promedio del 53% a escala nacional.

Las playas y balnearios del país figuran entre los destinos más demandados para esta temporada de Carnaval, lo que impulsa el movimiento turístico y la actividad económica.

La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.

Sin embargo, el descanso obligatorio del martes de Carnaval no se traslada de acuerdo a la disposición general cuarta de la Ley Orgánica del Servicio Público y al artículo 65 del Código del Trabajo.

Días de feriado que restan en 2026