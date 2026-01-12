¿Cuándo es el feriado de Carnaval en Ecuador?; revise el calendario completo de 2026
Después del feriado extendido por Año Nuevo, Ecuador vivirá un nuevo feriado de cuatro días por Carnaval en el mes de febrero de 2026.
Durante Carnaval se preparan eventos culturales y artisticos a escala nacional.
12 ene 2026
Ecuador vivirá un nuevo feriado de cuatro días por Carnaval. Los días de descanso obligatorio serán el lunes 16 y martes 17 de febrero de 2026.
Estos dos días de descanso se unen al fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de febrero. Por lo tanto serán cuatro días consecutivos de asueto en todo el país.
Los trabajadores que deban cumplir jornadas durante estos días festivos tienen derecho a recibir un recargo del 100% sobre el valor de su hora habitual, según lo establece el Código de Trabajo.
El primer feriado del 2026 fue el de Año Nuevo, que se extendió del 1 al 4 de enero y dejó resultados positivos para el sector turístico. Hubo una ocupación hotelera promedio del 53% a escala nacional.
Las playas y balnearios del país figuran entre los destinos más demandados para esta temporada de Carnaval, lo que impulsa el movimiento turístico y la actividad económica.
La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.
Sin embargo, el descanso obligatorio del martes de Carnaval no se traslada de acuerdo a la disposición general cuarta de la Ley Orgánica del Servicio Público y al artículo 65 del Código del Trabajo.
Días de feriado que restan en 2026
- Carnaval: Lunes 16 y martes 17 de febrero.
- Viernes Santo: Viernes 3 de abril.
- Día del Trabajo: Viernes 1 de mayo.
- Batalla de Pichincha: Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo.
- Primer Grito de la Independencia: Lunes 10 de agosto.
- Independencia de Guayaquil: Viernes 9 de octubre.
- Día de Difuntos: Lunes 2 de noviembre.
- Independencia de Cuenca: Martes 3 de noviembre.
- Navidad: Viernes 25 de diciembre.
