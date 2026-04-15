México: Senadora admite sacrificio de 10.000 perros callejeros

La senadora anunció que el sacrificio se debió a que los canes se encontraban en "deplorables condiciones".

La senadora Mariela Gutiérrez confirmó que, durante su etapa como alcaldesa (2019-2023) del municipio de Tecámac, en el Estado de México, vecino a la capital, se le aplicó la eutanasia a 10.000 perros.

Gutiérrez justificó los sacrificios por sus "deplorables condiciones" de salud o por denuncias de ataques a personas, a la vez, aseguró que dichas acciones fueron conforme a protocolos y normas oficiales.

"Fueron 10.000", reconoció la legisladora, luego de que circulara en redes sociales un video en el que ciudadanos la acusaban de esas acciones.

La senadora justificó la criticada acción

"Habían mordido, habían violentado a la gente. Tengo fotografías que me enviaba la propia ciudadanía", explicó la senadora.

Para defenderse, Gutiérrez remarcó que el tema de los perros "es un problema a nivel país, no es un problema privativo de Tecámac, o de uno u otro estado del país".

México con falta de control a la población animal

Gutiérrez agregó que en México se vive una "crisis real, abandono masivo, reproducción sin control, animales enfermos, agresivos (...) que también están sufriendo de manera extrema".

Por último, argumentó que "gobernar es tomar decisiones difíciles cuando no hay soluciones perfectas", por lo que "cada acción que se tomó fue bajo un principio claro, reducir el sufrimiento, proteger a la población animal".