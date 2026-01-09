Quito: 5.4 millones de pasajeros se movilizaron por el aeropuerto Mariscal Sucre en 2025

El Municipio de Quito informó que 5.4 millones de pasajeros se movilizaron por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, Tababela, en el 2025. Esto convirtió a la terminal aérea de la capital como el principal punto estratégico para la conectividad de Ecuador con el mundo.

Los millones de usuarios que se movilizado por el aeropuerto quiteño fue impulsado por 12 aerolíneas comerciales que conectaron a Quito con ocho destinos nacionales y 14 internacionales.

Según los datos del Municipio, la terminal aérea de la capital reafirmó su liderazgo en comercio exterior al transportar 407 000 toneladas métricas de carga mediante 16 aerolíneas especializadas, donde la exportación de flores representó el 93% del volumen total.

“Estos resultados son el fruto del trabajo articulado, 24/7 y de todo un año de la gran comunidad aeroportuaria de la que forma parte la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios (EPMSA) y su aliado estratégico, el operador del Mariscal Sucre, Quiport”, se destaca en el comunicado de la empresa.

Uno de los hitos más importantes del año anterior y que va en línea con el servicio de excelencia que lo caracteriza es la puesta en operaciones de la moderna expansión del aeropuerto.

Con una inversión de 74 millones de dólares, por parte de Quiport, la obra añadió 17 600 metros cuadrados a la terminal de pasajeros y 35.000 metros cuadrados a la plataforma, permitiendo áreas de arribo y salida internacional más amplias, una reconfiguración de Aduanas y la modernización del sistema de equipaje.

Estas mejoras estructurales aseguran que la infraestructura aeroportuaria sea un referente de eficiencia y comodidad e incrementa la capacidad de atención del aeropuerto de 5 a 7 millones de pasajeros anuales.