Municipio de Quito atendió 216 emergencias por lluvias entre julio y noviembre del 2025

Maquinaria de las empresas municipales trabajaron en la atención de emergencias en la capital.

Entre el 1 de julio y el 4 de noviembre de 2025 Quito registró 216 emergencias relacionadas con la temporada lluviosa, según el reporte del Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M), de este jueves 6 de noviembre del 2025.

Este periodo coincide con los meses de mayor intensidad de precipitaciones, y octubre destacó como el más lluvioso en casi dos décadas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Las inundaciones (113 casos), caídas de árboles (39) y movimientos en masa (36) representaron el 87% de los eventos atendidos por el Municipio de Quito. También se reportaron 22 colapsos estructurales, tres desbordamientos de ríos, dos episodios de vientos fuertes y una descarga eléctrica.

Aunque la actividad climática fue elevada, el COE-M precisó que las cifras no superan los picos de 2023, año en el que se registraron más incidentes por lluvias intensas.

En el periodo actual, 30 personas resultaron afectadas, principalmente en las zonas de La Delicia y Los Chillos, que concentraron el 62% de los casos y son consideradas áreas prioritarias para la atención preventiva.

Octubre fue el mes más lluvioso en casi dos décadas

El Inamhi informó que octubre acumuló 223,5 milímetros de lluvia, el valor más alto en 18 años. Durante ese mes se reportaron deslizamientos, desbordamientos de quebradas, aumento de caudales de ríos y tormentas eléctricas que provocaron anegamientos en viviendas y vías.

Ante estas situaciones, los equipos municipales desplegaron acciones de limpieza, remoción de sedimentos, desalojo de materiales, apuntalamientos y asistencia directa a familias afectadas.

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) intensificó las jornadas de retiro de escombros y material acumulado en quebradas, especialmente en sectores donde el agua arrastra lodo y vegetación hacia zonas pobladas.

El Plan de Emergencias Climáticas se mantiene en ejecución y contempla acciones como: limpieza y mantenimiento preventivo de colectores y quebradas, monitoreo de suelos, atención prioritaria en sectores de riesgo, entre otros.