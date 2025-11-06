Quito: puente peatonal de la 'Y' será retirado; habrá cierres viales en la avenida 10 de Agosto

El puente peatonal de la 'Y' será retirado de manera definitiva.

El puente peatonal de la avenida 10 de Agosto, en el sector de la 'Y' será retirado de manera definitiva. Se aplicarán cierres viales en la zona por los trabajos.

El puente ubicado frente a donde funcionaba la estación del Trolebús, será desmontado y se construirá un nuevo espacio de cruce seguro.

Desde el 5 de noviembre el Municipio de Quito inició el desmontaje de la estructura ubicada sobre la avenida 10 de Agosto y Falconí.

Lo primero que se prevé llevar a cabo es la poda de árboles, retiro de la capa asfáltica sobre la estructura y la reubicación de cables.

Entre el 10 y 25 de noviembre se aplicarán cierres nocturnos para llevar a cabo los trabajos. Estos serán de 22:00 a 04:00.

La vía será completamente cerrada en ambos sentidos, tanto en los carriles centrales como en los laterales. Se recomienda tomar como rutas alternas las avenidas De La Prensa, Juan de Ascaray, Amazonas y El Inca.

Mientras que durante el día se aplicarán cierres parciales de un carril de la vía y restricción de circulación peatonal en las aceras. Los trabajos se llevarán a cabo de 07:00 a 15:30.

Las vías cerradas serán la avenida De La Prensa y 10 de Agosto con intersecciones en:

El Inca

José Arizaga (ingreso al paso deprimido)

Redondel de la 'Y'

Falconí

#PlanOperativoQuito |



🗓️ Desde el 05 al 25 noviembre habrá cierres sobre la av. 10 de Agosto en el sector de la Plaza de Toros.



Conoce más sobre el plan operativo ⬇️



Con información oportuna #QuitoRenace 🌤️ pic.twitter.com/CatFV6ClIC— AMTQuito (@AMT_Quito) November 6, 2025 "> ">

Según el Municipio, en el sector ya existe un cruce peatonal semaforizado y con rampas, ubicado a 100 metros de donde aún está el puente.

En agosto ya se retiró otro puente peatonal en Quito, ubicado en la avenida América y Rumipamba, donde se contruyó un cruce seguro.