En estas ciudades de Ecuador se registran valores históricos de lluvias, según reporte del Inamhi

El 30 de octubre del 2025, en Quito se registró un fuerte aguacero que colapsó alcantarillas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó que en octubre del 2025 se registraron valores históricos de lluvias en varias ciudades. Según el reporte publicado, octubre fue el mes más lluvioso de los últimos 17 años en Quito. En cambio, en el Puyo, octubre fue el mes más lluvioso en cuatro décadas.

El monitoreo meteorológico ha sido permanente desde el Inamhi. Así, por ejemplo, en el caso de Quito, en la estación Iñaquito, las lluvias acumuladas durante octubre del 2025 alcanzaron los 223,5 mm, el valor más alto para este mes desde el monitoreo que se realiza desde 2008.

En cambio, en la estación del Puyo, las lluvias acumuladas alcanzaron los 553,4 mm, el valor más alto para este mes en 43 años de registro. En ambas ciudades se han reportado emergencias y ha sido necesaria la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).

Estas cifras obtenidas del monitoreo ha sido consideradas "un nuevo hito en la historia climática del país". El Inamhi también advirtió que en los primeros días de noviembre también se esperan más lluvias en provincias de la Sierra y la Amazonía.

Información es entregada a COE y Riesgos

Los informes técnicos pormenorizados fueron entregados a los COE locales y a la Secretaría de Gestión de Riesgos. Esta información servirá para identificar los puntos vulnerables y afectados por la acumulación de agua.