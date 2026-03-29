Municipio suspende obra que colapsó en Tumbaco y dejó cuatro heridos

Inpectores de la AMC revisaron la obra y la suspendieron tras la caída de una loza.

La construcción de la obra que colapsó en el sector de Tumbaco, nororiente de Quito, fue clausurada por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), tras una denuncia ciudadana.

Como antecedente, el miércoles 4 de marzo de 2026, la AMC suspendió la obra debido al incumplimiento de la normativa, específicamente por la falta del plan de seguridad requerido para este tipo de construcciones.

El sábado 28 de marzo, durante una nueva intervención de control y seguimiento, los equipos técnicos constataron el colapso de parte de la estructura en proceso de edificación, evidenciando los riesgos asociados a la ejecución de trabajos sin cumplir todas las condiciones técnicas y de seguridad establecidas.

La AMC ratificó la medida de suspensión e inició el procedimiento de sanción. El responsable de la construcción podrá enfrentar multas que podrían alcanzar los USD 24 000, conforme a la normativa metropolitana.

Asimismo, al constatar que las actividades en la obra se reiniciaron pese a contar con un sello de suspensión, la AMC presentará la denuncia ante la Fiscalía, en virtud de que esta conducta podría configurarse como una infracción penal tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), con una pena privativa de libertad de hasta tres años.