Operativo al norte de Quito deja un saldo de un detenido y 6 establecimientos clausurados

Tomado de la cuenta de X de @amcquito

148 efectivos municipales intervinieron en sectores del norte de Quito como Llano Chico, Llano Grande, Carapungo, La Roldós y Pisulí.

Un ciudadano detenido por porte ilegal de arma de fuego, la clausura de seis establecimientos y el decomiso de armas, es el resultado de un operativo desplegado por el Municipio de Quito la noche del sábado 28 de marzo de 2026 y la madrugada del domingo 29 de marzo, en los distritos de Calderón y La Delicia, norte de Quito.

La Secretaría de Seguridad y Gestión de Riesgos coordinó la movilización de aproximadamente 148 efectivos que intervinieron sectores priorizados por el Observatorio Metropolitano de Seguridad como Llano Chico, Llano Grande, Carapungo, La Roldós y Pisulí.

Durante el recorrido, la Secretaría supervisó el registro de aproximadamente 540 ciudadanos en 13 establecimientos, además de la verificación de la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE), garantizando que las actividades comerciales cumplan con el ordenamiento vigente.

Se clausuró establecimientos que funcionaban como galleras, billares, hostales y cantinas. Además, se reportó el hallazgo de armas blancas como machetes, el decomiso de sustancias sujetas a fiscalización y se registró a todos los ciudadanos que estaban en los locales intervenidos.

Retiran árboles que presentan riesgo de siniestralidad en la av. Simón Bolívar, norte de Quito

AMC ratificó, además, la suspensión de una obra en Tumbaco y anunció acciones legales tras colapso estructural de la estructura.

Resultados de la intervención municipal:

– 1 Detenido por porte ilegal de arma de fuego.

– 1 Arma de fuego decomisada.

– 3 Armas blancas retiradas de circulación (navaja, estilete y machete).

– 5 Gramos de sustancias sujetas a fiscalización decomisadas.

– 6 Clausuras: 1 gallera, 2 billares, 2 hostales y 1 cantina.

– 6 Actos de inicio emitidos por mal uso de LUAE, libar en espacio público y falta de registro.

– 540 Ciudadanos registrados aproximadamente en los establecimientos intervenidos.

– 100 Vehículos revisados en operativos de control de armas y municiones.

– 13 Establecimientos visitados durante el despliegue interinstitucional.

– 15 Litros de licor sin registro sanitario desechados en el sitio.

– 6 Animales de especie aviar (gallos de pelea) retirados por la UBA.

– 4 Citaciones de tránsito emitidas por la AMT.

El operativo se logró gracias al esfuerzo conjunto con las Administraciones Zonales de Calderón y La Delicia, la Agencia Metropolitana de Control (AMC), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (CACM), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ). La operación contó con el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.