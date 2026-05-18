Así serán los horarios del Metro de Quito luego de 15 días de toque de queda

Metro de Quito retomará desde este lunes sus horarios habituales de operación luego de la finalización del toque de queda

El Metro de Quito retomará desde este lunes sus horarios habituales de operación luego de la finalización del toque de queda decretado en Ecuador entre el 3 y el 18 de mayo de 2026.

Según informó la empresa operadora, el sistema volverá a funcionar en sus franjas regulares:

Lunes a viernes: 05:30 a 23:00

Sábados: 07:00 a 23:00

Domingos y feriados: 07:00 a 22:00

Durante la vigencia del toque de queda, el Metro ajustó únicamente sus horarios de cierre para cumplir con las restricciones de movilidad establecidas por el Gobierno Nacional.

Actualmente, el sistema de transporte moviliza un promedio de 109 mil usuarios diarios y registra una calificación ciudadana de 9,9 sobre 10, de acuerdo con cifras difundidas por la entidad.