Niños heridos tras fuerte choque en la vía E35, sector Amaguaña

Un vehículo y una motocicleta chocaron en la vía E35, en Amaguaña.

Niños resultaron heridos tras el choque entre un automóvil y una motocicleta en la vía E35, en la parroquia de Amaguaña, al sureste de Quito.

El siniestro se registró la tarde de este lunes 27 de abril de 2026 y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió para atender la emergencia.

Cuatro personas resultaron heridas por el aparatoso choque, entre ellas niños con uniforme escolar.

En la calzada quedó cruzado el automóvil de color blanco que impactó con la motocicleta roja. Sobre la vía quedaron vidrios y partes de la carrocería.

También se registró el derrame de combustible y otros líquidos de ambos automotores.

El choque ocurrió en el sector de Cuendina, ingreso de Amaguaña, precisamente debajo de un puente peatonal.

Los paramédicos de los bomberos atendieron a los menores afectados. A una niña le inmovilizaron el brazo en el sitio y a otro pequeño le revisaron los pies tras el impacto.