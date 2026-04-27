Cierres viales en La Floresta por rehabilitación de calles

Quito: cierres y desvíos en La Floresta por rehabilitación vial

Uno de los barrios más tradicionales de Quito se transforma desde sus cimientos. La Floresta inicia una rehabilitación vial integral que traerá cierres y cambios en la movilidad desde el 30 de abril de 2026.

El proyecto contempla la reconstrucción completa de 15 kilómetros de calles distribuidas en 25 arterias clave, beneficiando a más de 39 mil residentes y usuarios del sector.

Las vías serán intervenidas desde la base para garantizar mayor durabilidad, aseguró el Municipio de Quito.

Arranque de obras y calles intervenidas

Los trabajos comenzarán de forma simultánea en dos ejes principales del barrio, que conectan zonas estratégicas:

Calle Vizcaya

Calle Madrid

En la calle Vizcaya, además del asfaltado, se ejecutará la renovación de redes de agua potable en coordinación con EPMAPS. Esta intervención durará aproximadamente 55 días y tendrá cierres totales por tramos.

Desvíos y rutas alternas para circular

Para reducir el impacto en la movilidad, se habilitaron rutas alternas para vehículos livianos durante los trabajos en Vizcaya:

Gerona

Cádiz

Sevilla

Rafael León

Lugo

Pontevedra

En el caso de la calle Madrid, la intervención abarcará 1 102 metros y se extenderá por 155 días. Aquí el cierre será parcial, permitiendo el paso por un carril mientras avanzan las obras.

Para el tránsito pesado y transporte público, las rutas alternas serán:

Toledo

Ladrón de Guevara

La Coruña

Estos desvíos estarán controlados por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que supervisará la circulación y ajustes necesarios.

Una reconstrucción desde la base

Las obras incluyen fresado, excavación profunda, mejoramiento del suelo y colocación de base granular, antes de aplicar la nueva capa asfáltica.

Esto permitirá contar con vías más resistentes y adaptadas al alto flujo vehicular del sector.

El Municipio anunció que informará oportunamente sobre cierres, contraflujos y cambios en la circulación, para que los ciudadanos puedan planificar sus desplazamientos y evitar contratiempos durante la ejecución del proyecto.