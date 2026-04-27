190 unidades educativas de Guayaquil priorizadas en plan de seguridad

El Ministerio de Educación decidió el regreso a las clases normales en Guayaquil. Foto: API.

No solo en los planteles se alista el regreso a clases de más de 1,8 millones de estudiantes del régimen Costa-Galápagos. Desde Segura EP se articula un plan de retorno seguro.

Las reuniones de la mesa de seguridad educativa de Guayaquil comenzaron hace varias semanas, y en ellas participan autoridades de los ministerios de Educación, del Interior, así como entidades relacionadas.

Según informó Alex Anchundia, gerente general de Segura EP, son 190 escuelas priorizadas, donde se aplicará el plan de seguridad.

Se trata de patrullaje, presencia de agentes metropolitanos, de la Policía Nacional y comisarías municipales.

En total, cerca de 500 unidades educativas de la ciudad son parte del monitoreo que realiza Segura EP.

La empresa ampliará los detalles de la cobertura de su plan de seguridad este 28 de abril de 2026.