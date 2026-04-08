Vías alternas por trabajos en la av. Galo Plaza Lasso que empiezan el viernes 10 de abril

Estas son las vías alternas por las obras que empiezan este viernes 10 de abril

Desde las 22h00 de este viernes 10 de abril, Obras Públicas del Municipio de Quito arrancará con la Fase 1 de la rehabilitación de los laterales de la avenida Galo Plaza Lasso (norte).

Los trabajos se enfocarán en el carril lateral sentido norte-sur, en el tramo comprendido entre las calles Juan Barrezueta y De los Cedros.

Las obras se extenderán durante 51 días. De ese tiempo, 35 días serán para la reconstrucción de la vía y 16 días para que el hormigón se seque y quede listo. Una vez terminado ese proceso, el tramo será reabierto al tránsito.

Cómo será la circulación durante las obras

Mientras duren los trabajos, los carriles centrales de la avenida seguirán funcionando con normalidad, al igual que el carril lateral en sentido hacia el norte.

Las labores se realizarán todos los días de la semana, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones y planificar sus recorridos con anticipación para evitar congestionamientos.

Las rutas alternas recomendadas

Para quienes necesiten movilizarse por el sector, se recomienda usar vías alternas como:

Real Audiencia

Eloy Alfaro

Diego Vásquez de Cepeda

También, los ciudadanos que necesitan circular por la zona de intervención se recomienda usar las calles como:

Francisco Dalmau

Av. Real Audiencia

De Los Cedros

Av. Del Maestro

Las autoridades recomiendan conducir con precaución, respetar la señalización temporal y salir con más tiempo de lo habitual para evitar retrasos.