La rehabilitación de la avenida Galo Plaza Lasso iniciará el 10 de abril en el norte de Quito

La avenida Galo Plaza Lasso, una de las vías más transitadas del norte de Quito, será intervenida en Quito

La avenida Galo Plaza Lasso, una de las vías más transitadas del norte de Quito, será intervenida desde el viernes 10 de abril del 2026. Según el Municipio se realizarán trabajos de rehabilitación de 7 kilómetros de los carriles laterales. Allí se colocará pavimento rígido de hormigón de alta resistencia y durabilidad, desde el Intercambiador Carcelén hasta el Intercambiador El Labrador.

Las obras se ejecutarán en dos fases: primero en el carril lateral de sentido norte-sur y luego en el carril de sentido sur-norte, con seis tramos de intervención. Cada tramo tendrá el plan de movilidad respetando la movilización peatonal, vehicular, del transporte público.

El Municipio anunció que se coordinará un plan de movilidad desde el primer día de obras, con señalización, rutas alternas, desvíos, contraflujos y paradas temporales del transporte público definidas para cada etapa de intervención y tramos. Los carriles centrales (rehabilitados anteriormente) permanecerán operativos en todo , asegurando la fluidez del tránsito durante la obra.