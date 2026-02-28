Operativo policial nocturno en Universidad Central dejó armas y clausuras

Un operativo policial ejecutado en la noche del 27 de febrero de 2026 en el sector de la Universidad Central de Quito dejó como resultado el decomiso de armas, la clausura de varios locales y la verificación de medidas de seguridad, según informaron las autoridades.

La intervención se realizó tras reportes de alteración del orden en el entorno académico y comercial de la zona, lo que motivó la presencia de unidades de control ciudadano y agentes del orden en el lugar.

En el operativo participaron 75 uniformados y funcionarios de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano (CACM), Agencia Metropolitana de Control (AMC), Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

Personal de Control Urbano procedó, además, al registro de personas y establecimientos, con el fin de verificar cumplimiento de normativas y detectar posibles infracciones penales.

Durante la noche, se decomisaron armas blancas y otros objetos que podrían constituir riesgo para la seguridad, mientras que varios locales fueron clausurados por incumplimiento de requisitos legales o por atentados a la tranquilidad pública.

Las autoridades anunciaron que este tipo de operativos continuarán en distintas zonas de Quito para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos en sectores con alta afluencia de estudiantes y población general.