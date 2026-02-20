Quito recauda USD 10 millones para seguridad mientras 83% ve la inseguridad como problema

En Quito la tasa de seguridad se cobra con el impuesto predial.

En Quito los ciudadanos pagan una tasa de seguridad cada año. Este rubro se cobra junto al impuesto predial y acumula alrededor de 10 millones de dólares.

Esta tasa se establece para financiar acciones y servicios de seguridad ciudadana, como apoyo logístico, equipamiento, tecnología y proyectos de prevención en barrios, a través de la entidad municipal EM Seguridad.

Los valores que paga cada contribuyente varían según el uso y ubicación del predio (vivienda o comercio) y generalmente se calculan como porcentajes vinculados al salario básico o según categorías catastrales del predio.

De acuerdo con Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, el Municipio destina un rubro mayor en aportes a la Policía Nacional. Según sus datos, entre 2023 y 2025 fueron 11 y 13 millones de dólares los gastados en seguridad.

Aunque la seguridad es una competenicia estatal y no municipal, el Municipio de Quito asegura que con lo recaudado por la tasa de seguridad se han entregado 138 patrulleros y 108 Unidades de Policía Comunitaria han sido repotenciadas.

Aún así, la inseguridad sigue siendo el principal problema para el 83% de los quiteños, según la encuesta de 2025 de la organización Quito Cómo Vamos.

De acuerdo con los datos de la encuesta de percepción de seguridad, esta cifra ha ido en aumento, ya que el 2024 alcanzó el 76% de la población que colocó a la inseguridad como el principal problema de Quito.

Los datos del Municipio de Quito indican que durante 2025 se ejecutaron 1 300 operativos de control con la incautación de 650 armas blancas, nueve de fuego y cientos de dosis de droga.

¿Cómo se calcula la tasa de seguridad?

La tasa de seguridad se paga con el impuesto predial. El cálculo de este rubro es según el valor de este tributo.

Quienes pagan más por el impuesto predial aportan hasta el 6,37% de un Salario Básico Unificado. Quienes pagan menos corresponde al 0,5%.