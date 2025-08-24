Bomberos atendieron a una persona con quemaduras por deflagración de gas en Quito

Una emergencia por una deflagración de gas se registró en una vivienda en Quito la noche de este domingo 24 de agosto de 2025, según reportó el Cuerpo de Bomberos (CBQ).

Una vivienda ubicada en el sector de Toctiuco, en el sur capitalino, fue afectada por la deflagración de gas. Los bomberos atendieron la emergencia.

Una persona sufrió heridas de primer grado en el rostro y las manos y fue atendida por los paramédicos en el lugar, según informó el CBQ.

La persona afectada estaba dentro de la vivienda al momento de la deflagración. El CBQ no reportó más víctimas por el siniestro.

Una deflagración de gas es una "combustión muy rápida que se da por una fuga y acumulación de gas en un lugar cerrado y hay una chispa o calor que lo enciende brevemente".